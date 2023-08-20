Стерлинг — об остановке боя с О’Мэлли: забыл, в каком штате мы дерёмся

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о примечательном эпизоде, произошедшем после остановки боя с соотечественником Шоном О’Мэлли на турнире UFC 292.
По словам Стерлинга, он не смог мгновенно ответить на вопрос медика, в каком штате он выступает.
«Когда меня осматривали, я сказал, что в порядке… Я забыл, в каком штате мы дерёмся. Я не был настолько потрясён, я действительно забыл. Я понимал, что мы не в Вегасе. Бостон – не то место, где мы часто выступаем.
Я не ответил, и мне сказали, что я не в порядке. После меня спросили, какой сейчас год, и я ответил: «2023-й, бро, я в порядке!» Я реально забыл, что мы прилетели в Массачусетс, об этом штате не говорят часто», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.
- 21 августа 2023
-
00:55
-
00:11
- 20 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:04
-
21:34
-
21:11
-
20:58
-
20:05
-
19:31
-
19:09
-
18:55
-
18:11
-
17:42
-
17:29
-
16:34
-
15:36
-
14:12
-
13:05
-
12:08
-
11:14
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:51
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:24
-
08:21
-
08:17
-
08:09