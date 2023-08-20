Стерлинг — об остановке боя с О’Мэлли: забыл, в каком штате мы дерёмся

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о примечательном эпизоде, произошедшем после остановки боя с соотечественником Шоном О’Мэлли на турнире UFC 292.

По словам Стерлинга, он не смог мгновенно ответить на вопрос медика, в каком штате он выступает.

«Когда меня осматривали, я сказал, что в порядке… Я забыл, в каком штате мы дерёмся. Я не был настолько потрясён, я действительно забыл. Я понимал, что мы не в Вегасе. Бостон – не то место, где мы часто выступаем.

Я не ответил, и мне сказали, что я не в порядке. После меня спросили, какой сейчас год, и я ответил: «2023-й, бро, я в порядке!» Я реально забыл, что мы прилетели в Массачусетс, об этом штате не говорят часто», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.