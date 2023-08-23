Умар Кремлёв: WBC сама себя унизила, когда исключила российских боксёров из рейтинга

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение всемирного боксёрского совета (WBC) исключить российских спортсменов из своих рейтингов.

«Это огромный минус. Это потеря уважения и авторитета организации. Она, таким образом, сама себя унизила. Знаете, если организация так себя повела, зачем российским спортсменам там выступать? Вообще, когда спортсменов наказывают по таким критериям, они вообще больше не должны участвовать там. Любая ассоциация зависит от боксёров. Болельщики и спонсоры идут смотреть именно на спортсменов. Не на ассоциацию. Как можно себе сердце вырезать? А WBC себе сердце вырезала», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.