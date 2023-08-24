Обзор победного боя Магомеда Магомедкеримова с Соломоном Ренфро

В ночь на 24 августа в Нью-Йорке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам PFL 9: 2023. В главном бою в рамках полуфинала плей-офф в полусреднем дивизионе сошлись россиянин Магомед Магомедкеримов и американец Соломон Ренфро. Россиянин одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) и вышел в финал нынешнего сезона PFL.

Изначальным соперником Магомедкеримова должен был стать его соотечественник Магомед Умалатов, но он не смог выйти на поединок из-за травмы. Ренфро согласился заменить Умалатова.

Для Магомедкеримова это 33-я победа в ММА при шести поражениях. Ранее в сезоне Магомед техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Бена Эгли, а затем тем же способом прошёл Давида Заваду.

Трансляции PFL и Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

PFL 9. Магомедкеримов vs Ренфро