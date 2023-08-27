В киевском «Динамо» прокомментировали победу Александра Усика

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«Динамо» (Киев) поздравило чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) с победой над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).

«Наш земляк провёл очередной блестящий боксерский поединок и нокаутировал соперника в 9 раунде. Ещё одна выдающаяся победа украинского спорта», — говорится в поздравлении «Динамо» в соцсетях клуба.

Напомним, во Вроцлаве завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британский претендент Даниэль Дюбуа.

Поединок завершился победой украинца в девятом раунде техническим нокаутом.

Отметим, Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.