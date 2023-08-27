В киевском «Динамо» прокомментировали победу Александра Усика

«Динамо» (Киев) поздравило чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) с победой над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).
«Наш земляк провёл очередной блестящий боксерский поединок и нокаутировал соперника в 9 раунде. Ещё одна выдающаяся победа украинского спорта», — говорится в поздравлении «Динамо» в соцсетях клуба.
Напомним, во Вроцлаве завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британский претендент Даниэль Дюбуа.
Поединок завершился победой украинца в девятом раунде техническим нокаутом.
Отметим, Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.
- 27 августа 2023
-
08:10
-
07:50
-
06:50
-
05:53
-
05:18
-
04:43
-
04:08
-
03:49
-
03:42
-
03:30
-
03:07
-
02:51
-
02:38
-
02:01
-
01:48
-
01:40
-
01:27
-
01:22
-
01:19
-
01:03
-
00:17
- 26 августа 2023
-
23:54
-
23:44
-
23:33
-
22:52
-
22:34
-
22:17
-
22:03
-
21:38
-
21:28
-
21:00
-
20:28
-
19:17
-
19:02
-
18:47