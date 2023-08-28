Ломаченко поздравил Усика с победой над Дюбуа

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко поздравил соотечественника Александра Усика (21-0, 14 KO) с победой над британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), поединок с которым состоялся в минувшие выходные во Вроцлаве (Польша).
Напомним, Усик, побывавший на полу после зафиксированного удара ниже пояса, досрочно остановил Дюбуа в девятом раунде.
«Слава богу за всё!!! Поздравляю!!» — написал Ломаченко в социальных сетях.
Александру Усику 36 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в сентябре 2016-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Впоследствии Усик объединил все титулы дивизиона, став абсолютным чемпионом, после чего, в 2019 году, перешёл в супертяжёлый дивизион.
- 28 августа 2023
-
18:57
-
18:32
-
18:06
-
17:24
-
16:48
-
16:27
-
16:00
-
15:41
-
15:04
-
14:21
-
13:25
-
13:04
-
12:14
-
11:46
-
11:15
-
10:37
-
09:48
-
09:16
-
07:10
-
06:50
-
06:28
-
04:39
-
04:21
-
03:49
-
02:24
-
00:26
-
00:17
- 27 августа 2023
-
23:55
-
23:48
-
22:12
-
21:19
-
21:12
-
21:04
-
20:35
-
19:48