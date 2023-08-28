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Ломаченко поздравил Усика с победой над Дюбуа

Ломаченко поздравил Усика с победой над Дюбуа
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко поздравил соотечественника Александра Усика (21-0, 14 KO) с победой над британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), поединок с которым состоялся в минувшие выходные во Вроцлаве (Польша).

Напомним, Усик, побывавший на полу после зафиксированного удара ниже пояса, досрочно остановил Дюбуа в девятом раунде.

«Слава богу за всё!!! Поздравляю!!» — написал Ломаченко в социальных сетях.

Александру Усику 36 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в сентябре 2016-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Впоследствии Усик объединил все титулы дивизиона, став абсолютным чемпионом, после чего, в 2019 году, перешёл в супертяжёлый дивизион.

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