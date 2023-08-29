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Костя Цзю назвал сильнейшего тяжеловеса в боксе

Костя Цзю назвал сильнейшего тяжеловеса в боксе
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказал мнение, что украинский боксёр Александр Усик является сильнейшим тяжеловесом в мире.

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксёр. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, он это доказал», — приводит слова Цзю «Газета.Ru».

Напомним, в последнем бою Усик встречался с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года. Украинец одержал 21-ю победу в профессиональном ринге.

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