Костя Цзю назвал сильнейшего тяжеловеса в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказал мнение, что украинский боксёр Александр Усик является сильнейшим тяжеловесом в мире.

«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик — очень хороший боксёр. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, он это доказал», — приводит слова Цзю «Газета.Ru».

Напомним, в последнем бою Усик встречался с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года. Украинец одержал 21-ю победу в профессиональном ринге.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: