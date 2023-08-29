Роуз Намаюнас дала прогноз на реванш между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас поделилась ожиданиями от реванша между Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо, который состоится 16 сентября в День независимости Мексики и возглавит один из турниров серии Fight Night.
«Я считаю, что Валентина величайшая женщина-боец. Я уверена, что она вернёт свой чемпионский пояс. При этом не стоит сбрасывать Алексу со счетов. Думаю, что она действительно была сильнее в прошлом бою, но я думаю, что Валентина, скорее всего, снова станет чемпионкой», — приводит слова Намаюнас MMA News.
Напомним, первая встреча Шевченко и Грассо в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.
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