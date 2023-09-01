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Григорий Дрозд назвал три боксёрских поединка, которые хотел бы увидеть

Григорий Дрозд назвал три боксёрских поединка, которые хотел бы увидеть
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Григорий Дрозд назвал топ-3 боксёрских поединков, которые хотел бы посмотреть.

«Бетербиев – Бивол, Кроуфорд – Альварес и Фьюри – Усик», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри в скором времени смогут договориться о бое. Он мог состояться ещё в апреле этого года, однако к соглашению боксёры так и не пришли. Во многом на невозможность договориться повлияла финансовая составляющая. Ранее говорилось, что стороны продолжают переговоры и рассчитывают, что бой всё-таки состоится.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:

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