Григорий Дрозд назвал три боксёрских поединка, которые хотел бы увидеть

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Григорий Дрозд назвал топ-3 боксёрских поединков, которые хотел бы посмотреть.

«Бетербиев – Бивол, Кроуфорд – Альварес и Фьюри – Усик», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри в скором времени смогут договориться о бое. Он мог состояться ещё в апреле этого года, однако к соглашению боксёры так и не пришли. Во многом на невозможность договориться повлияла финансовая составляющая. Ранее говорилось, что стороны продолжают переговоры и рассчитывают, что бой всё-таки состоится.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: