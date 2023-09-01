Оздемир высказался о замене Мурзаканова на Гуськова на UFC Fight Night 226

Швейцарский боец смешанных единоборств Волкан Оздемир, которому на UFC Fight Night 226 предстоит провести бой против Богдана Гуськова, заменившего российского бойца Азамата Мурзаканова, рассказал о своих ожиданиях о бое.

«Мой менеджер уверял меня, что этот парень [Азамат Мурзаканов] травмирован, поэтому несколько дней, пока ему не нашли замену, я просто хранил молчание. Это было хорошо на самом деле. Я продолжал концентрироваться на тренировочном лагере. Мне не нужно было думать ни о чём другом. Моему менеджеру в UFC сказали, что в Париже не осталось никого из 15 лучших бойцов. Он знал, что я хочу сохранить бой, потому что Париж — это место, где я действительно хотел драться.

UFC сказали, что если мы действительно хотим сохранить место, то придётся подписать нового парня. В любом случае для меня это было быстрое «да», потому что всё это будет обо мне. Это будет мой, мой вечер, мне всё равно, кто передо мной», — приводит слова Оздемира Cageside Press.

UFC Fight Night 226 пройдёт 2 сентября 2023 года в Париже (Франция).