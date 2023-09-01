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Оздемир высказался о замене Мурзаканова на Гуськова на UFC Fight Night 226

Оздемир высказался о замене Мурзаканова на Гуськова на UFC Fight Night 226
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Швейцарский боец смешанных единоборств Волкан Оздемир, которому на UFC Fight Night 226 предстоит провести бой против Богдана Гуськова, заменившего российского бойца Азамата Мурзаканова, рассказал о своих ожиданиях о бое.

«Мой менеджер уверял меня, что этот парень [Азамат Мурзаканов] травмирован, поэтому несколько дней, пока ему не нашли замену, я просто хранил молчание. Это было хорошо на самом деле. Я продолжал концентрироваться на тренировочном лагере. Мне не нужно было думать ни о чём другом. Моему менеджеру в UFC сказали, что в Париже не осталось никого из 15 лучших бойцов. Он знал, что я хочу сохранить бой, потому что Париж — это место, где я действительно хотел драться.

UFC сказали, что если мы действительно хотим сохранить место, то придётся подписать нового парня. В любом случае для меня это было быстрое «да», потому что всё это будет обо мне. Это будет мой, мой вечер, мне всё равно, кто передо мной», — приводит слова Оздемира Cageside Press.

UFC Fight Night 226 пройдёт 2 сентября 2023 года в Париже (Франция).

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