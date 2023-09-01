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Джо Джойс рассказал об ошибке, которую исправит перед реваншем с Чжилэем

Джо Джойс рассказал об ошибке, которую исправит перед реваншем с Чжилэем
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Английский боксёр Джо Джойс поделился информацией о подготовке к реваншу с Чжан Чжилэем, которому он проиграл свой последний бой, прошедший на олимпийском стадионе в Лондоне в апреле 2023 года. Напомним, Джойс проиграл тот бой техническим нокаутом в шестом раунде.

«Да, я определённо буду тяжелее. Я всегда стараюсь следить за своим весом, чтобы оставаться немного легче, но я не ожидал, что буду настолько лёгким в моём первом бое с Чжилэем. Было трудно удерживать вес. Что-то в моей диете меня не устраивало, я уберу это, и вес не будет проблемой. Я буду выходить всё сильнее и сильнее», — приводит слова Джойса DAZN.

Матч-реванш между Джойсом и Чжилэем назначен на 23 сентября 2023 года, он состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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