Шейн Мозли: Мейвезер смог бы перебоксировать Кроуфорда

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шейн Мозли, встречавшийся в ринге с легендарным соотечественником Флойдом Мейвезером, считает, что его бывший соперник смог бы победить действующего лидера рейтинга pound-for-pound Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO).

«У Кроуфорда тот же менталитет, что и у меня: он выходит в ринг, чтобы нокаутировать вас. Мейвезер хитёр, но Кроуфорд дерётся в обеих стойках, и это стало бы большой проблемой для Мейвезера.

Если бы Мейвезер пропустил удар от Кроуфорда, это не закончилось бы хорошо для него. Но Мейвезер смог бы перебоксировать Кроуфорда, потому что Кроуфорд настроен на нокаут, а Мейвезер привык к тому, что люди пытаются попасть по нему», — сказал Мозли в интервью YouTube-каналу The Art Of Dialogue.