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В команде Кроуфорда подтвердили организацию реванша со Спенсом

В команде Кроуфорда подтвердили организацию реванша со Спенсом
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Брайан Макинтайр, тренер лидера рейтинга pound-for-pound и абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO), подтвердил новость о том, что Эррол Спенс-младший (28-1, 22 KO) активировал контрактный пункт о реванше с его подопечным.

«Теренс написал мне вчера и сказал, что Спенс активировал пункт о реванше. Да, Спенс только что согласился на реванш. Бой подтверждён. Но у нас пока нет даты и всего остального», — сказал Макинтайр в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде. 35-летний Кроуфорд стал первым в истории бойцом, завоевавшим все четыре основных титула в двух дивизионах.

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