Сириль Ган досрочно остановил Сергея Спивака в главном бою UFC Fight Night 226

В Париже (Франция) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226. В главном событии бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган (11-2) встретился с представителем Молдавии Сергеем Спиваком (16-3).
Бойцы осторожно начали поединок, Ган со старта обозначил преимущество в скорости и работе ног. Спивак пытался навязать сопернику конкуренцию в позиционной борьбе, однако на его фоне смотрелся медленным.
Во втором раунде Ган начал разбивать Спивака силовыми ударами «по этажам», к чему последний оказался не готов, быстро отдав инициативу и уйдя в глухую защиту. Спивак попытался несколько раз подловить француза встречным ударом у сетки, однако тот не бросался с атаками, методично доведя встречу до остановки рефери.
Результат поединка: победа Сириля Гана техническим нокаутом во втором раунде.
- 3 сентября 2023
-
01:09
-
00:58
-
00:34
-
00:04
- 2 сентября 2023
-
23:51
-
23:05
-
22:41
-
21:56
-
21:43
-
20:46
-
20:05
-
19:50
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:10
-
17:51
-
16:55
-
15:30
-
14:16
-
13:00
-
11:28
-
10:33
-
08:13
-
07:50
-
03:05
-
01:01
-
00:57
- 1 сентября 2023
-
23:39
-
22:57
-
22:00
-
20:44
-
19:20
-
18:31
-
17:40