Сириль Ган досрочно остановил Сергея Спивака в главном бою UFC Fight Night 226

В Париже (Франция) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226. В главном событии бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган (11-2) встретился с представителем Молдавии Сергеем Спиваком (16-3).

Бойцы осторожно начали поединок, Ган со старта обозначил преимущество в скорости и работе ног. Спивак пытался навязать сопернику конкуренцию в позиционной борьбе, однако на его фоне смотрелся медленным.

Во втором раунде Ган начал разбивать Спивака силовыми ударами «по этажам», к чему последний оказался не готов, быстро отдав инициативу и уйдя в глухую защиту. Спивак попытался несколько раз подловить француза встречным ударом у сетки, однако тот не бросался с атаками, методично доведя встречу до остановки рефери.

Результат поединка: победа Сириля Гана техническим нокаутом во втором раунде.