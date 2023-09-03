«Я готов бросить вызов американцам». Бенн — о бое с Кроуфордом или Спенсом

Британский боксёр Конор Бенн, обладатель континентального титула WBA в полусреднем весе, высказал мнение о бое Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса, в котором Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде.

«На месте Эррола Спенса я бы не активировал пункт контракта о матче-реванше. Знаете, для меня этот бой был довольно односторонним, но я с радостью сражусь с любым из них. У вас есть топ-5 бойцов, все лучшие боксёры полусредней весовой категории из США. Я с радостью поеду туда и выполню свою работу. Без сомнения, я лучший боец в своей весовой категории на родине, так что я был бы рад бросить вызов американцам, потому что именно там сейчас находятся все пояса», — приводит слова Бенна Boxing247.

На счету Конора Бенна 21 бой на профессиональной арене, во всех он победил, в 14 — нокаутом.