Чарло — о бое с Кроуфордом: он хочет откусить больше, чем может
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло считает, что желание соотечественника Теренса Кроуфорда сразиться с ним обусловлено вниманием после победы над Эрролом Спенсом.
«Теперь, когда он немного вошёл во вкус, ему нравится раскрутка, он хочет откусить больше, чем может, понимаете, о чём я?
Мы не можем говорить о 70 кг, и ему, вероятно, придётся сразиться со мной в другом весе, потому что мой чувак Эррол собирается подняться в 70 кг, а мой брат может окончательно перебраться в 76 кг. Я мог бы начать свою карьеру в 72 кг. Я объединил свой дивизион. Что мне ещё нужно доказывать?» — приводит слова Чарло издание BoxingScene.
Ранее тренер Кроуфорда подтвердил организацию реванша со Спенсом.
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