Бетербиев ответил, хочет ли стать тренером
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Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) высказался о возможности стать тренером.
«Журналисты очень часто задают вопрос: «Думал ли я стать тренером?» Некоторые спортсмены, кому я давал какие-то рекомендации и подсказки, говорили, что у меня это неплохо получается.
В данный момент я, скорее всего, не хотел бы пойти в тренерство. Ведь у меня другая цель — стать хорошим боксёром», — написал Бетербиев в социальных сетях.
13 января в Квебеке (Канада) Бетербиев проведёт обязательную защиту титулов против британца Каллума Смита (29-1, 21 KO). Предстоящий поединок станет для 38-летнего россиянина девятым чемпионским боем в карьере.
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