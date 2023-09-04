Оздемир рассказал, как на него повлияли тренировки с Чимаевым

Швейцарский боец смешанных единоборств Волкан Оздемир, который на UFC Fight Night 226 одержал победу в поединке с Богданом Гуськовым, высказался по поводу тренировок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Теперь я тренируюсь в команде All Star, чувствую себя просто отлично. Конечно, тренироваться с Хамзатом Чимаевым было очень тяжело, но я действительно чувствую свой прогресс. Вы могли это увидеть в бою.

Если ты сможешь защититься от тейкдауна Хамзата, сможешь просто выстоять против него – понимаешь, что сможешь сделать это против любого другого бойца. Интенсивность, которую Чимаев привносит в тренировочный лагерь, просто потрясает», – приводит слова Оздемира MMAJunkie.