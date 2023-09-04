Деметриус Джонсон заявил, что драться с О’Мэлли сложнее, чем со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) и действующий чемпион ONE в легчайшем дивизионе (до 61 кг), именитый американец Деметриус Джонсон считает Шона О'Мэлли более сложным соперником, чем Алджамейна Стерлинга.

«Мне нужно жить в реальности… Возможно, О'Мэлли сейчас быстрее меня. И он точно выше. Было бы очень сложно добраться до него. У него отличный джеб и отличная правая рука. Но мне придётся срубить это дерево. Это будет намного более тяжёлый бой, чем с Алджамейном Стерлингом», — приводит слова Джонсона Sportskeeda.

В активе Джонсона 38 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел четыре поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.