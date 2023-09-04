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Дом Сирила Гана ограбили, пока он бился с Сергеем Спиваком

Дом Сирила Гана ограбили, пока он бился с Сергеем Спиваком
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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сириль Ган был ограблен во время своего поединка с Сергеем Спиваком.

Полицию вызвали в его дом около 7:30 утра. Преступление было совершено в тот момент, когда Ган дрался на арене Accor в Париже. Преступник или преступники проникли в его квартиру, похитили элитные часы Rolex и различные ювелирные изделия. Ущерб был оценен в € 150 тысяч.

На месте кражи были обнаружены следы и улики. Опрос соседей и работа с видеозаписями и записями телефонных разговоров могут позволить установить личность грабителя или грабителей. «Не исключено, что воры подсматривали за местом преступления или кто-то из близких спортсмена передал им информацию о его графике работы», — сказал источник, близкий к делу. По данным прокуратуры, задержания пока что не произведены.

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