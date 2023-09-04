Шон Портер оценил вероятность организации боя Канело — Кроуфорд
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Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).
«Позвольте мне сказать это: Канело придерживается предписаний. Когда вы сидите на диете и видите печенье, то думаете о том, что оно выглядит привлекательно, но вы не отступите от диеты.
У Канело есть план. Он не пришёл на PBC, чтобы драться с Чарло, а затем драться с Кроуфордом. Он не будет отвлекаться. Люди надеются, что всё завершится боем с [Дэвидом] Бенавидесом», — сказал Портер на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Альварес критично высказался о резюме Кроуфорда.
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