Шон Портер оценил вероятность организации боя Канело — Кроуфорд

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).

«Позвольте мне сказать это: Канело придерживается предписаний. Когда вы сидите на диете и видите печенье, то думаете о том, что оно выглядит привлекательно, но вы не отступите от диеты.

У Канело есть план. Он не пришёл на PBC, чтобы драться с Чарло, а затем драться с Кроуфордом. Он не будет отвлекаться. Люди надеются, что всё завершится боем с [Дэвидом] Бенавидесом», — сказал Портер на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Альварес критично высказался о резюме Кроуфорда.