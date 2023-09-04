Менеджер Бивола сказал, что необходимо для организации боя с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), Дмитрия Бивола, высказался о проблемах организации поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Что бы ни говорили промоутеры, Артур, они ведь тоже хотят найти вариант, где реализовать их все предыдущие усилия. Кто хочет выйти на этот бой и получить те же гонорары, что и за предыдущие бои? Это же мегабой.

Должно всё сложиться. Должно быть нейтральное судейство, для обоих это важно, должны быть большие гонорары, для обоих это важно, и для промоутеров какие-то заработки… Это всё должно сложиться, а это очень сложно, учитывая нюансы. Сложно соединить всё это», — сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу «БоксТВ».