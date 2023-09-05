Конор Макгрегор получил чёрный пояс по джиу-джитсу

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор разместил новый пост в социальных сетях, в котором рассказал, что он получил чёрный пояс по джиу-джитсу.
«Сегодня вечером получил свой чёрный пояс от своего тренера, друга и наставника Джона Каваны! 20 лет упорной работы! Спасибо Джону за все эти годы, а также всем моим товарищам по команде, которые были со мной на протяжении всего этого невероятного путешествия в джиу-джитсу!» — написал Макгрегор.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (перелом ноги) американцу Дастину Порье. После того боя ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор всё ещё не вернулся.
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