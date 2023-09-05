Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор получил чёрный пояс по джиу-джитсу

Конор Макгрегор получил чёрный пояс по джиу-джитсу
Аудио-версия:
Комментарии

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор разместил новый пост в социальных сетях, в котором рассказал, что он получил чёрный пояс по джиу-джитсу.

«Сегодня вечером получил свой чёрный пояс от своего тренера, друга и наставника Джона Каваны! 20 лет упорной работы! Спасибо Джону за все эти годы, а также всем моим товарищам по команде, которые были со мной на протяжении всего этого невероятного путешествия в джиу-джитсу!» — написал Макгрегор.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (перелом ноги) американцу Дастину Порье. После того боя ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор всё ещё не вернулся.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android