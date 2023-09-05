Эвандер Холифилд назвал имя своего любимого боксёра

Бывший абсолютный чемпион мира легендарный боксёр Эвандер Холифилд рассказал, что считает своего коллегу филиппинца Мэнни Пакьяо любимым боксёром.

«Мне нравится Пакьяо, он мой любимчик. Знаете, он скромный, но он делает то, что считает правильным. Потрясающе, я думаю о ситуации, когда он дрался с [Флойдом] Мейвезером. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то наносил больше ударов, чем Пакьяо?

Есил кто-то считал удары, то запутался в цифрах, не так ли? Суть в том, что если у Мейвезера хорошая зашита, то он точно не наносит так много ударов. Пакьяо — самый активный человек на земле, он как кролик, всегда наносит удары», — приводит слова Холифилда Boxing-social.

Помимо бокса, Пакьяо также известен как политик. В 2022 году, Мэнни выдвигался на пост президента Филиппин.