«Не было грамотности». Сергей Ковалёв рассказал, как лишился $ 10 млн

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв рассказал о финансовых проблемах, которые он пережил после взлёта карьеры.
«Да, я потерял $ 10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Естественно, я был к этому не готов.
Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно же, охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка.
Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Всё время я уделял только боксу», — сказал Ковалёв в социальных сетях.
Ранее в команде Ковалёва высказались о его следующем поединке.
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