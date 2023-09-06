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«Не было грамотности». Сергей Ковалёв рассказал, как лишился $ 10 млн

«Не было грамотности». Сергей Ковалёв рассказал, как лишился $ 10 млн
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв рассказал о финансовых проблемах, которые он пережил после взлёта карьеры.

«Да, я потерял $ 10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Естественно, я был к этому не готов.

Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно же, охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка.

Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Всё время я уделял только боксу», — сказал Ковалёв в социальных сетях.

Ранее в команде Ковалёва высказались о его следующем поединке.

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