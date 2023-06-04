В команде Сергея Ковалёва высказались о его следующем бое

Эгис Климас, менеджер трёхкратного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Сергея Ковалёва (35-4-1, 29 KO), сообщил, что его подопечный может сразиться за титул WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) в следующем поединке.
«Мы бы хотели встретиться с Баду Джеком и сразиться за титул WBC, если это будет возможно. Посмотрим, что произойдёт», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу ProBox TV.
Баду Джеку 39 лет. Швед дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и в апреле 2015-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). В мае 2017-го стал регулярным чемпионом WBA в полутяжёлом весе, в феврале покорил третий дивизион.
Ковалёв не выступал с мая 2022 года, когда победил единогласным судейским решением болгарина Тервела Пулева.
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