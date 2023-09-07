Фредди Роуч оценил шансы Спенса в реванше с Кроуфордом

Известный тренер Фредди Роуч высказался о реванше именитых американцев Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Эррола Спенса (28-1, 22 KO), который может состояться в конце года.

Напомним, первый поединок бойцов прошёл в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

«Если реванш пройдёт в первом среднем весе, то Спенс столкнётся с ещё более бьющим бойцом. Я не вижу необходимости во втором поединке, первый бой показал, кто является лучшим. Пусть Спенс вернётся к тренировкам, одержит пару побед, и тогда посмотрим», — сказал Роуч в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Ранее Кроуфорд отреагировал на высказывание звёздного мексиканца Сауля Альвареса, раскритиковавшего его резюме.