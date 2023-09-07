Стрикленд: пояс — это просто чёртов кусок металла, который не сделает меня счастливее

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд рассказал о своём отношении к поясу промоушена.
«Я здесь для того, чтобы получить чек. И мне нравится драться, это важная часть моей жизни. А пояс – это просто чёртов кусок металла. Я принял этот бой из-за денег и своей любви к MMA.
Этот кусок металла ничего не изменит: он не сделает из меня другого человека, он не сделает меня счастливее. Будет неплохо, если его на меня наденут, но, по сути, это просто обычный бой. Это просто возможность повеселиться», – сказал Стрикленд на пресс-конференции.
Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в мае 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 19 боёв (17 побед, пять поражений и ни одной ничьей).
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