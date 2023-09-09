Тренер Туивасы рассказал о форме австралийца перед боем с Волковым

Тренер австралийского бойца UFC Тая Туивасы Джейсон Лепин рассказал о состоянии своего подопечного перед поединком с россиянином Александром Волковым.
«Очень приятно вернуться сюда, в Сидней. Я считаю, что для Тая это огромное преимущество — быть рядом со своими людьми, своей семьёй, своими друзьями. Думаю, Тай собрал здесь отличную команду. Среди них есть друзья детства и несколько человек, с которыми он дружит сейчас. Они все собрались вместе, чтобы помочь ему в тренировочном лагере.
Тай в хорошей физической форме, кардио отличное. Он силён. Было удовольствием готовить его к этому бою. Волков — это большой вызов, думаю, поэтому Туиваса готовился к этому турниру дома, в Сиднее. Так сказать, вернулся к истокам. Осталось только сделать дело», — приводит слова Лепина MMA News.
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