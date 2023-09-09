Тренер Уайта: считаю Усика фаворитом в бою с Фьюри

Тренер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта Хавьер Миллер назвал украинского боксёра Александра Усика фаворитом возможного поединка с ещё одним британцем, Тайсоном Фьюри.

«Мы наблюдаем закат карьеры Усика? Никак нет. Он выглядел тем же Усиком в бою с Дюбуа. Он выиграл большинство раундов, если не все. Это был тяжёлый бой для оценки. Я уверен, что в команде Дюбуа знали, что нужно подготовить удар, чтобы завершить бой нокаутом, и они сделали это. У тебя может быть многонедельный лагерь, и ты можешь практиковать одно и то же движение снова и снова. И ты получишь один шанс в течение боя, чтобы его реализовать. Потому что Усик очень опытный парень, с хорошей защитой. Но они получили возможность. Вы увидели то, над чем они тяжело трудились перед боем, но это не принесло им нужного результата.

Это расстраивает, но Усик — особенный. Я сказал это, когда он только перешёл в супертяжёлый вес. У нас были подобные бойцы ранее: Майкл Мурер, кажется, это был первый супертяж-левша. Это было в девяностые. Холифилд поднялся и стал абсолютным чемпионом в супертяжах. Так что нужно быть осторожнее с этими ребятами, которые поднимаются в этот вес. Потому что они дрались с другими бойцами, и когда они поднимаются, то имеют преимущество в скорости. Так что они совсем не против боёв с большими парнями. И временами вы могли видеть в этом бою, как Усик доставлял ему большие проблемы своим движением, активностью, он не давал ему расслабляться. Так что да, на мой взгляд, это был прежний Усик.

Я всё ещё считаю Усика фаворитом в бою с Фьюри. Я считаю, технически он сильнее, чем все, кто выходил с ним в ринге. Так что я назову фаворитом Усика», — сказал Миллер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.