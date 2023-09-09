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Волков — Туиваса: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:30 мск

Волков — Туиваса: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:30 мск
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В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В соглавном событии российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Волков сразится с австралийцем Таем Туивасой.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Волков победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Александра Романова. Туиваса в декабре на UFC on ESPN 42 проиграл нокаутом в первом раунде Сергею Павловичу.

Турнир UFC 293 начнётся в 1:30 мск. Сражения главного карда начнутся в 5:00 мск. Бой между Волковым и Туивасой начнётся не ранее 6:30 мск. Поединки главного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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