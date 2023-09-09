Чемпион IBF в первом полусреднем весе определится 5 ноября

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (19-1, 19 KO) проведёт защиту титула против непобеждённого узбекского проспекта Шахджахана Эргашева (23-0, 20 KO) 5 ноября, сообщает издание BoxingScene. Поединок станет частью вечера на телеканале Showtime.

Шахджахану Эргашеву 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и на старте карьеры выступал в России, после чего перебрался в США.

Сабриэлю Матиасу 31 год. Пуэрториканец стал профессионалом в 2015 году и в июле 2019-го одержал первую крупную победу, досрочно остановив российского проспекта Максима Дадашева. В феврале Матиас завоевал титул IBF, за неполные пять раундов остановив аргентинца Йеремиаса Понсе (30-1, 20 KO).