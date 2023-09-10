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Александр Волков впервые в UFC одержал победу удушающим приёмом

Александр Волков впервые в UFC одержал победу удушающим приёмом
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В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В соглавном событии российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Волков сразился с австралийцем Таем Туивасой. Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

Эта победа стала для российского бойца 37-й в карьере, но всего лишь первой удушающим приёмом в UFC. Волков большинство своих побед одержал нокаутом или техническим нокаутом — 24. Девять побед было добыто решением и три — самбишном, однако ни одна из трёх до этого не случалась в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Волков победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Александра Романова. Туиваса в декабре на UFC on ESPN 42 проиграл нокаутом в первом раунде Сергею Павловичу.

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