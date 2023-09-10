Видео победного самбишна Волкова в бою с Туивасой

В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В соглавном событии российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Волков сразился с австралийцем Таем Туивасой. Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.
ВИДЕО победного самбишна Александа Волкова.
Напомним, эта победа стала для российского бойца 37-й в карьере, но всего лишь первой удушающим приёмом в UFC. Волков большинство своих побед одержал нокаутом или техническим нокаутом — 24. Девять побед было добыто решением и три — самбишном, однако ни одна из трёх до этого не случалась в UFC.
В главном событии вечера Шон Стрикленд единогласным решением судей одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в среднем весе.
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