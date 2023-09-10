Отто Валлин прокомментировал предстоящий бой с Муратом Гассиевым
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Шведский боец супертяжёлого веса Отто Валлин (25-1, 14 KO) высказался о предстоящем поединке с российским экс-чемпионом Муратом Гассиевым (30-1, 23 KO), который состоится 30 сентября в Турции.
«Главное – это победа. Я должен сделать ради этого всё возможное. Это супертяжёлый вес, здесь может произойти всё что угодно. Я могу хорошо попасть и нокаутировать его, бой может дойти и до судейского решения.
Важно действовать умно, постоянно оставаться настороже. Всем известно, что он нокаутёр, который идёт вперёд. Я обученный левша, хорошо двигаюсь, и у меня достаточно быстрые руки для тяжеловеса. Мне нужно воспользоваться всем этим, чтобы обезвредить его», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.
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