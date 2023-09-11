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Пять россиян попали в мейн-кард турнира UFC 294

Пять россиян попали в мейн-кард турнира UFC 294
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UFC официально представила мейн-кард турнира UFC 294, главным событием которого станет титульный поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Мейн-кард UFC 294:

Ислам Махачев (Россия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);
Хамзат Чимаев (Швеция) — Пауло Коста (Бразилия);
Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия);
Нассурдин Имавов (Франция) — Икрам Алискеров (Россия).
Мухаммад Мокаев (Великобритания) — Тим Эллиотт (США);
Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США);
Шарабутдин Магомедов (Россия) — Бруно Силва (Бразилия).

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