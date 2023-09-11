Пять россиян попали в мейн-кард турнира UFC 294

UFC официально представила мейн-кард турнира UFC 294, главным событием которого станет титульный поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Мейн-кард UFC 294:

Ислам Махачев (Россия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);

Хамзат Чимаев (Швеция) — Пауло Коста (Бразилия);

Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия);

Нассурдин Имавов (Франция) — Икрам Алискеров (Россия).

Мухаммад Мокаев (Великобритания) — Тим Эллиотт (США);

Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США);

Шарабутдин Магомедов (Россия) — Бруно Силва (Бразилия).