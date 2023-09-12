Гаджиев: в победе Стрикленда над Адесаньей нет ничего удивительного

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом, который состоялся 10 сентября в Сиднее (Австралия).
Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов, став новым чемпионом организации.
«Если бы Стрикленд выиграл у Адесаньи до того, как Алекс Перейра победил его, тогда я бы сказал, что это лютый апсет. Сейчас я говорить этого не буду. Мы уже привыкли к мысли, что Исраэль может проиграть.
Перейра говорил о том, что Стрикленд победит, так как они тренировались вместе… Поэтому ничего удивительного в победе Шона нет. Но неожиданной развязкой это можно считать. Вообще, это всегда здорово для единоборств, есть обновление, освежение крови», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
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