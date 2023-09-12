Александр Волков улучшил позицию в обновлённом рейтинге UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Согласно ему, российский боец Александр Волков вышел на шестую строчку в рейтинге тяжёлого дивизиона, опередив Тая Туивасу.
Сам Туиваса, в свою очередь, опустился с шестого места на восьмое. Стоит отметить, что в рейтинге поднялся и Сергей Спивак (16-4), который оказался на седьмой строчке.
Напомним, поединок между Волковым и Туивасой на прошедших выходных продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.
Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.
Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.
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