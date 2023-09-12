Макгрегор помог товарищу по команде дебютировать в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор сделал широкий жест в преддверии дебюта своего товарища по команде на прошедшем в эти выходные турнире UFC 293.
Партнёр Макгрегора по команде Кифер Кросби дебютировал на UFC 293 в поединке с Кевином Жуссе. Хотя дебют Кросби прошёл не так, как планировалось, и он потерпел поражение в первом раунде сабмишеном, стоит отметить, что ирландец получил предложение о поединке на коротком уведомлении.
Получив звонок из UFC, Кифер Кросби был приглашён Конором Макгрегором в свой тренировочный лагерь в Каннах (Франция). Более того, Макгрегор даже доставил Кросби и его команду в Австралию рейсом первого класса.
«Я очень благодарен за то, что в мою карьеру вложились буквально величайшие люди всех времён. Я невероятно благодарен ему за то, что он прилетел ко мне в лагерь, а затем первым классом доставил меня и ребят в Австралию», — приводит слова Кросби Mirror Fighting.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
- 12 сентября 2023
-
17:42
-
16:40
-
15:56
-
15:30
-
14:42
-
13:25
-
12:26
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:36
-
00:57
-
00:41
-
00:21
-
00:11
- 11 сентября 2023
-
23:49
-
23:17
-
23:05
-
22:04
-
21:36
-
21:22
-
21:10
-
20:56
-
20:23
-
20:09
-
19:25
-
18:46
-
17:59
-
17:39
-
17:22
-
16:26
-
15:41
-
14:34
-
13:12
-
12:37