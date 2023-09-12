Макгрегор помог товарищу по команде дебютировать в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор сделал широкий жест в преддверии дебюта своего товарища по команде на прошедшем в эти выходные турнире UFC 293.

Партнёр Макгрегора по команде Кифер Кросби дебютировал на UFC 293 в поединке с Кевином Жуссе. Хотя дебют Кросби прошёл не так, как планировалось, и он потерпел поражение в первом раунде сабмишеном, стоит отметить, что ирландец получил предложение о поединке на коротком уведомлении.

Получив звонок из UFC, Кифер Кросби был приглашён Конором Макгрегором в свой тренировочный лагерь в Каннах (Франция). Более того, Макгрегор даже доставил Кросби и его команду в Австралию рейсом первого класса.

«Я очень благодарен за то, что в мою карьеру вложились буквально величайшие люди всех времён. Я невероятно благодарен ему за то, что он прилетел ко мне в лагерь, а затем первым классом доставил меня и ребят в Австралию», — приводит слова Кросби Mirror Fighting.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: