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Хргович: смогу доставить Усику больше проблем, чем Дюбуа

Хргович: смогу доставить Усику больше проблем, чем Дюбуа
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Хорватский боец супертяжёлого веса Филип Хргович (16-0, 13 KO), являющийся обязательным претендентом для чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика, высказался о потенциальном поединке с украинцем, который может состояться уже в конце года.

«Конечно же, я верю, что смогу одолеть Усика. Дюбуа не выиграл ни одного раунда, Усик перебоксировал его, хотя у него были хорошие моменты, несколько неплохих встречных атак.

Если бы Дюбуа был активней, то у Усика возникли большие проблемы. Но он не выбрасывал удары и стоял на месте. Дюбуа проделал неплохую работу, но я считаю себя лучшим бойцом. Я смогу доставить Усику больше проблем», — сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

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