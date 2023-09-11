Энтони Джошуа назвал фаворита боя Усик — Хргович

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о потенциальном титульном поединке между украинцем Александром Усиком и хорватом Филипом Хрговичем, который может состояться в конце года.
«Хргович хорош, добротный нокаутёр. Усик – элитный боксёр, но в спорте случается всякое. Никогда не знаете, что произойдёт, хотя я считаю Усика фаворитом», — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Misfits Boxing.
Филипу Хрговичу 31 год. Хорват является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Всего на счету бойца 16 побед (13 – нокаутом) и ни одного поражения.
Усик в конце августа провёл обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав его в девятом раунде.
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