Дана Уайт назвал бойцов, которые могут стать главными звёздами UFC
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Президент UFC Дана Уайт поразмышлял на тему того, кто может стать главной звездой промоушена.
«На данный момент есть несколько бойцов, которые могут стать главной звездой UFC. Чимаев — огромная звезда. Скоро он может подраться за титул. Также есть Шон О'Мэлли, который только что выиграл титул. Стрикленд. Всем было наплевать на него ещё неделю назад, а сейчас он самый горячий боец лиги», — сказал Уайт на YouTube-канале Adam's Apple.
Хамзат Чимаев (12-0) вернётся в октагон в бою против бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косты (14-2) 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. У 27-летнего американца пять побед в карьере и ни одного поражения. В прошлом бою Никал победил Валентина Вудбёрна нокаутом в первом раунде.
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