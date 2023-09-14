Дана Уайт назвал бойцов, которые могут стать главными звёздами UFC

Президент UFC Дана Уайт поразмышлял на тему того, кто может стать главной звездой промоушена.

«На данный момент есть несколько бойцов, которые могут стать главной звездой UFC. Чимаев — огромная звезда. Скоро он может подраться за титул. Также есть Шон О'Мэлли, который только что выиграл титул. Стрикленд. Всем было наплевать на него ещё неделю назад, а сейчас он самый горячий боец лиги», — сказал Уайт на YouTube-канале Adam's Apple.

Хамзат Чимаев (12-0) вернётся в октагон в бою против бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косты (14-2) 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. У 27-летнего американца пять побед в карьере и ни одного поражения. В прошлом бою Никал победил Валентина Вудбёрна нокаутом в первом раунде.