Камару Усман рассказал о поединке Валентины Шевченко и Алексы Грассо в UFC

Нигерийский боец UFC Камару Усман поделился ожиданиями от титульного реванша в наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг) Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.
«Кто бы мог подумать, что Алекса Грассо победит Валентину Шевченко? Но это один из тех случаев, когда отобрать пояс у соперницы назад будет ещё сложнее. Алекса попала в эту ситуацию как претендентка, а вышла из неё как чемпионка. Это абсолютно другой уровень уверенности. Теперь она думает и говорит себе: «Я всегда была лучшей. Мне просто нужна была возможность», — цитирует Усмана MMA Junkie.
Напомним, в субботу, 16 сентября, в США состоится турнир UFC Fight Night, где в главном событии вечера пройдёт титульный поединок в женском наилегчайшем весе между обладательницей пояса Алексой Грассо и экс-чемпионкой Валентиной Шевченко.
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