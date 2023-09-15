«Всегда есть причины». Василевский высказался о поражении Шевченко в первом бою с Грассо

Бывший чемпион М-1 Challenge в полутяжёлой и средней весовой категории Вячеслав Василевский высказал мнение о причинах поражения Валентины Шевченко от Алексы Грассо в их первом бою на UFC 285.

«Было ли поражение случайностью? Всегда есть причины какие-то, чтобы случайности эти возникли. Может быть, плохо себя чувствовала, а может, недооценила соперницу. Возможно, ещё какие-то были причины, что бой получился таким», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой-реванш между Шевченко и Грассо состоится 17 сентября на UFC Fight Nights в Лас-Вегасе, США. Напомним, Шевченко не смогла защитить свой титул, проиграв мексиканке сабмишеном в конце четвёртого раунда на UFC 285 в марте 2023-го.