Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский оценил шансы Шевченко вернуть титул чемпионки UFC

Василевский оценил шансы Шевченко вернуть титул чемпионки UFC
Комментарии

Вячеслав Василевский, мастер самбо и смешанных единоборств, поделился мнением о предстоящем поединке между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, которая забрала у Шевченко титул чемпиона UFC, победив её в первом очном противостоянии на UFC 285 в марте 2023 года.

«Сможет ли вернуть Шевченко титул? Думаю, да, для неё это стресс из-за того, что она проиграла тогда. Сейчас она мотивирована забрать пояс, который, как она считает, по праву должен принадлежать ей. Ну это, наверное, так и есть. Думаю, она заберёт его», — рассказал Василевский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Бой-реванш между Шевченко и Грассо пройдёт 17 сентября в рамках UFC Fight Night. который состоится в Лас-Вегасе, США.

Материалы по теме
Новый вызов Копылова и бой Шевченко за уникальный пояс. Где смотреть UFC Fight Night 227
Новый вызов Копылова и бой Шевченко за уникальный пояс. Где смотреть UFC Fight Night 227
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android