Василевский оценил шансы Шевченко вернуть титул чемпионки UFC
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Вячеслав Василевский, мастер самбо и смешанных единоборств, поделился мнением о предстоящем поединке между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, которая забрала у Шевченко титул чемпиона UFC, победив её в первом очном противостоянии на UFC 285 в марте 2023 года.
«Сможет ли вернуть Шевченко титул? Думаю, да, для неё это стресс из-за того, что она проиграла тогда. Сейчас она мотивирована забрать пояс, который, как она считает, по праву должен принадлежать ей. Ну это, наверное, так и есть. Думаю, она заберёт его», — рассказал Василевский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Бой-реванш между Шевченко и Грассо пройдёт 17 сентября в рамках UFC Fight Night. который состоится в Лас-Вегасе, США.
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