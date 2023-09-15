Василевский оценил шансы Шевченко вернуть титул чемпионки UFC

Вячеслав Василевский, мастер самбо и смешанных единоборств, поделился мнением о предстоящем поединке между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, которая забрала у Шевченко титул чемпиона UFC, победив её в первом очном противостоянии на UFC 285 в марте 2023 года.

«Сможет ли вернуть Шевченко титул? Думаю, да, для неё это стресс из-за того, что она проиграла тогда. Сейчас она мотивирована забрать пояс, который, как она считает, по праву должен принадлежать ей. Ну это, наверное, так и есть. Думаю, она заберёт его», — рассказал Василевский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Бой-реванш между Шевченко и Грассо пройдёт 17 сентября в рамках UFC Fight Night. который состоится в Лас-Вегасе, США.