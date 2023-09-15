Чемпионка мира по боксу Савельева заявила, что МОК принижает Россию и её спортсменов

Чемпионка мира и Европы по боксу Елена Савельева сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) неуважительно относится к России и российским спортсменам.

«Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение – из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны Международного олимпийского комитета. Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. И даже возможная победа на Играх не будет такой, какой она стала бы при других условиях. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные», – приводит слова Савельевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа в 2024 году.