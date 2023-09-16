Физиев — о спарринге с Чимаевым: он очень жёсткий. Сильный в ударке, но в борьбе ещё лучше

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев рассказал о совместном спарринге с непобеждённым в UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.
«Мы спарринговали в зале «Тайгер Муай Тай». Я совсем немного с ним потренировался — всего один раунд по ММА. Он не хотел бороться со мной, потому что хотел отработать ударку. Но мы всё-таки поборолись немного. Он очень жёсткий. Хамзат жёсткий в ударке, но в борьбе он намного жёстче», – приводит слова Физиева Sportskeeda.
Напомним, Хамзат Чимаев (12-0) вернётся в октагон в бою против бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косты (14-2) 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
Отметим, что в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (пять побед были добыты нокаутом). Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
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