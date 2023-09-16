Рой Джонс назвал бойца, у которого есть шансы победить Кроуфорда

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший назвал бойца, который, по его мнению, смог бы навязать конкуренцию действующему лидеру рейтинга pound-for-pound Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO).

«Я не вижу никого, кто смог бы победить Кроуфорда, если только он ненамного крупнее. Хотя если бы он и Джервонта Дэвис сошлись в промежуточном весе, то это был бы чертовски хороший поединок. Потому что у них хорошее мышление, а Танк ещё и очень взрывной. И это единственное, чего не было у Эррола Спенса.

В боксе взрывной боец может далеко зайти. Я смог пройти столько дивизионов, потому что был взрывным. Если бы у меня не было этого качества, я не добился бы таких высот», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу RealLyfe Production.