Дрикус дю Плесси — Чейлу Соннену: что за глупости ты говоришь

Боец среднего веса (до 84 кг) UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал о нападках со стороны двукратного претендента на титул UFC Чейла Соннена.
«Чейл Соннен сказал какую-то глупость вроде «Дрикус даже не хромал, когда выходил из клетки!» Что за глупости ты говоришь. Весь этот адреналин в твоём теле, ты только что нокаутировал Уиттакера, только что столкнулся с Адесаньей, ты думаешь, я буду ходить, прихрамывая? Я не знаю, что ты за человек, но я буду притворяться, что хромаю каждый день», – сказал дю Плесси в эфире подкаста MMA Hour.
Напомним, дю Плесси не смог провести бой на UFC 293 с Исраэлем Адесаньей из-за травмы ноги, полученной незадолго до боя с Робертом Уиттакером на UFC 290. Южноафриканца заменил американец Шон Стрикленд, который совершил один из самых главных апсетов за последнее время, победив Адесанью в титульном бою.
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