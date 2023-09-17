Чемпион России, обладатель Кубка мира, мастер спорта России международного класса российский борец вольного стиля Ахмед Усманов вышел в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в весе до 79 кг.
В полуфинальном поединке Ахмед Усманов одолел представителя Азербайджана Орхана Абасова — 3:0.
Завтра, 18 сентября, состоится финальная схватка, в которой противостоять россиянину будет грузинский борец Владимир Гамкрелидзе.
Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября в сербском Белграде. Это второй подряд чемпионат мира для Белграда. В программу чемпионата включены соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. В этом году по решению Объединненого мира борьбы на турнир в качестве нейтральных спортсменов допущены россияне и беларусы.
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