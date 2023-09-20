Бёрнс — о бое Чимаева с Костой: мне они оба не нравятся. Надеюсь, там будет двойной нокаут

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберт Бёрнс высказался по поводу поединка между Хамзатом Чимаевым и Паулой Костой.

«Коста — крупногабаритный парень, но у него нет того же бойцовского духа, что есть у меня. Не думаю, что его уровень джиу-джитсу отпугнёт Чимаева. И он не умеет вставать из партера.

По правде говоря, мне они оба не нравятся. В этом поединке наилучшим результатом был бы двойной нокаут. Но шансы 50 на 50. Если Хамзат удастся перевести Косту в партер, это будет тяжёлая ночь для Косты.

Однако если Коста сумеет грамотно защититься от тейкдаунов, тогда это будет тяжёлая ночь для Хамзата. Думаю, после первого раунда станет ясно, кто выиграет этот бой», – приводит слова Бёрнса MMA News.